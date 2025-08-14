Il bat à mort sa compagne…puis se tue avec son bébé de 3 mois

Les faits se sont déroulés dimanche soir à Walsachtal-Salzstetten, en Allemagne. Une violente dispute a éclaté dans un couple au domicile familial. L’homme, âgé de 37 ans, a battu à mort sa compagne, âgée de 34 ans.

Puis il a pris la fuite à bord d’une voiture, en emmenant avec lui leurs deux bébés, âgés de 3 et 22 mois. Le trentenaire a circulé volontairement en sens inverse sur une route secondaire et a percuté un véhicule.

Le père de famille et son bébé de 3 mois sont morts sur le coup. Son autre enfant de 22 mois est grièvement blessé. La conductrice de la seconde voiture, une femme âgée de 29 ans, est également gravement blessée.

L’enquête a été confiée à la police criminelle de Pforzheim.

Source : F D