Un perroquet bavard fait «tomber» un réseau de trafic de drogue

Dans le Lancashire (Royaume-Uni), un trafiquant de drogue purgeant une peine de 15 ans de prison a vu son réseau démantelé… à cause de son perroquet. L’oiseau, filmé en train d’énoncer des tarifs et de jouer avec l’argent de la drogue, a permis aux enquêteurs de remonter toute la filière.

Depuis sa cellule, un trafiquant continuait de gérer en toute discrétion son réseau de drogue. Le détenu était loin d’imaginer qu’il serait trahi un jour par son perroquet… un peu trop bavard. Comme l’a rapporté la police du Lancashire (Royaume-Uni), une vaste organisation criminelle a récemment été démantelée grâce la coopération d’un oiseau.

Lors d’une fouille dans la cellule de cet homme, qui purgeait une peine de 15 ans de prison, les surveillants ont découvert plusieurs téléphones portables et des routeurs Wi-Fi. À l’intérieur des smartphones, ils ont retrouvé plusieurs vidéos montrant un perroquet crier : « Deux pour 25, deux pour 25 », un code semblant correspondre au prix de la drogue. On y voyait aussi l’oiseau « jouer » avec de l’argent.

Ces images ont conduit les enquêteurs au domicile de la petite amie du trafiquant, où se trouvait le volatile. Sur place, ils ont saisi une importante quantité de drogue ainsi que de l’argent liquide. Sur le téléphone du bras droit du réseau, d’autres vidéos montraient la femme apprendre au perroquet les tarifs de la drogue, devant un enfant. Certaines séquences envoyées au trafiquant présentaient de grandes quantités de stupéfiants filmées sur fond de musique vantant la cocaïne.

Grâce à ces éléments et aux écoutes, la police a pu démanteler presque toute l’organisation. Depuis sa prison, le chef dirigeait une quinzaine de personnes, âgées de 21 à 50 ans, toutes interpellées. Sa petite amie a été condamnée à 12 ans de prison. Le chef du réseau, lui, a écopé de 19 ans et demi supplémentaires, qu’il purgera après sa première peine de 15 ans.

Le sort du perroquet est pour l’heure inconnu… En 2019, un perroquet avait été arrêté et placé en garde à vue par les autorités brésiliennes. Lors d’une descente de police, il avait crié « Mama, la police ! », et avait été considéré comme complice du trafic de drogue. Il avait été formé pour prévenir ses maîtres de l’arrivée de la police…

Source : Ouest France