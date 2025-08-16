Justice pour les martyrs…Pastef continue de mettre la pression sur Diomaye

Depuis plusieurs jours, les appels à la justice pour les « martyrs » des événements politiques récents se multiplient sur les réseaux sociaux. La page officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye est prise d’assaut par des membres ou des sympathisants du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). De nombreux patriotes y laissent des messages exigeant que toute la lumière soit faite sur ces drames et que les responsables soient jugés. Un coup de pression qui fait réagir.

La période allant de 2021 à 2024 a été marquée par des troubles politiques intenses au Sénégal, laissant derrière elle un bilan humain alarmant. Un rapport détaillé du Collectif Cartographie Sénégal, mené en partenariat avec Amnesty International, a documenté la mort de 65 personnes durant ces violences. Ces chiffres révèlent une tragédie particulière : 51 de ces victimes ont été tuées par balles, et leur âge moyen s’élevait à seulement 26 ans, soulignant la jeunesse des personnes touchées par ces affrontements. La présentation de ces données précises et vérifiées met en lumière l’ampleur des conséquences humaines de la crise, ancrant le récit dans une réalité poignante et soulignant l’urgence d’une réponse judiciaire.

Toutefois, certains observateurs estiment que ces interpellations faites au président Bassirou Diomaye Faye, bien qu’exprimant une demande légitime de justice, risquent de se transformer en pressions directes sur le chef de l’État. « Ce n’est pas au président de la République de juger. Le Sénégal a choisi l’indépendance de la justice, et c’est aux magistrats de dire qui est coupable et qui est innocent », rappelle Me Diaraf Sow, président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene.

Selon lui, le parti Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale, dispose déjà d’un levier politique clair s’il souhaite obtenir la réouverture des dossiers : l’abrogation de la loi d’amnistie. « Au lieu de pointer du doigt le président Bassirou Diomaye Faye, il appartient aux députés d’assumer leurs responsabilités législatives. Qu’ils abrogent la loi, et la justice pourra se prononcer librement », insiste-t-il.

Me Sow met en garde contre toute tentative de diabolisation du chef de l’État, rappelant que ce dernier s’est engagé à garantir l’indépendance de la justice. « Le président Faye n’empêche personne d’aller vers la vérité. Mais il n’acceptera pas qu’on confonde justice et vengeance », souligne-t-il. Pour lui, le débat doit se recentrer sur le rôle du Parlement et sur la responsabilité des anciens détenus, certains ayant bénéficié d’indemnisations jugées irrégulières.

« La République doit rester debout. La justice doit suivre son cours, sans pression et sans manipulation », conclut-il. Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, avait réaffirmé avec force son engagement en faveur d’une justice «libre et autonome», déclarant qu’elle ne recevait plus d’ordres politiques. Il avait insisté sur l’impossibilité d’«effacer l’histoire» des événements tragiques de 2021 à 2024. Cette démarche symbolique et politique vise à marquer une rupture avec les pratiques passées et à souligner la détermination du gouvernement à prioriser la reddition des comptes.

L’objectif déclaré n’est pas la vengeance, mais l’établissement des responsabilités, un préalable essentiel à toute paix sociale durable, comme l’a souligné le Premier ministre Ousmane Sonko. Cet engagement, à la fois dans le discours et dans les actes symboliques, signale un changement de paradigme significatif dans la gouvernance du pays. On peut le dire sans se tromper que les nouvelles autorités savent ce qu’elles font. Il n y a pas besoin que des troubles fêtes polluent la page Facebook d’un président suivi par ses pairs…pour y demander justice

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn