Torturée à mort…une fillette retrouvée dans une baignoire

Le corps sans vie d’une fillette de 8 ans a été retrouvé dans une chambre d’hôtel de Bakersfield, en Californie (Etats-Unis).

Ce sont les policiers qui ont fait la macabre découverte samedi 2 août.

La victime gisait dans la baignoire. Elle a été ébouillantée, battue et fouettée à mort. Son visage présentait d’importantes cloques et brûlures.

Mais l’horreur ne s’arrête pas là. Ses doigts ont été coincés à plusieurs reprises dans une porte, ce qui a provoqué un écrasement de sa main et le décollement de ses ongles.

Son père, âgé de 31 ans, et sa belle-mère, âgée de 27 ans ont été interpellés et placés en garde à vue.

La jeune femme accuse son compagnon d’avoir étouffé sa fille dans la soirée du vendredi 1er août. Selon elle, il battait ses enfants depuis des années.

Avant le meurtre, il a fouetté Genesis avec un câble de chargement et des cintres jusqu’à ce que le dos saigne.

Graciela Bustamonte a affirmé « qu’elle serait intervenue si cela était arrivé à ses enfants biologiques ».

Ray Mata accuse quant à lui sa compagne d’avoir versé de l’eau brûlante sur la petite Genesis pour qu’elle écoute, mais reconnaît avoir infligé un coup de poing dans le ventre de sa fille.

Le couple a été placé en détention provisoire.

Source : F D