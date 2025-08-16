Juste après avoir quitté l’aéroport…une famille entière tuée dans un accident

Une famille britannique s’est rendue pour les vacances au Portugal, leur pays natal.

Le 9 août dernier, ils ont pris l’avion depuis l’Angleterre et ont atterri à l’aéroport de Faro où ils ont loué une voiture pour se rendre à la ville de Castro Verde située à 100 kms.

Quelques instant plus tard, en pleine nuit, leur Nissan Juke est rentrée en collision avec un véhicule.

Le père de 55 ans, la mère de 51 ans, leurs deux jumeaux de 20 ans et la petite amie de l’un d’eux de 19 ans sont morts sur le coup.

Le conducteur de l’autre véhicule est également décédé. Cet homme de 36 ans travaillait à la mine de zinc-cuivre de Neves-Corvo.

Il n’y a aucun survivant dans ce terrible accident.

« Le véhicule était tellement endommagé que les agents n’ont pu récupérer que la moitié d’une plaque d’immatriculation » a témoigné une source proche de l’enquête.

Source : F D