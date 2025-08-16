Élection du maire de Dakar : La date fixée

Ngoné Mbengue, maire intérimaire depuis l’éjection de Barthélemy Dias, voit son fauteuil menacé. Les Échos rapporte que sur instruction du ministère des Collectivités territoriales, Balla Moussa Fofana, le préfet de Dakar, a demandé la convocation du conseil municipal en session extraordinaire pour procéder à l’élection d’un nouveau maire, au plus tard le 27 août.

Repris par la même source, le ministre a précisé que le recours en cassation introduit par Barthélemy Dias n’a aucun effet suspensif. Ngoné Mbengue, en tant que maire par intérim, est chargée de convoquer le conseil municipal.