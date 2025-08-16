Société

Rebeuss : Lat Diop brise le silence !

Par Niakaar
Lat Diop, ancien DG de la Lonase et ancien ministre, envoyé en prison
0

Malgré le nouveau recours introduit par le Procureur général du Pool judiciaire financier (Pjf) contre sa mise en liberté conditionnelle, Lat Diop reste imperturbable. Selon Les Échos, citant des proches venus lui rendre visite, l’ancien directeur général de la Lonase a accueilli la nouvelle avec le sourire.

« Je suis très honoré d’être la cible d’autant de haine et d’acharnement », a-t-il confié, en rendant grâce à Dieu. Déterminé à traverser cette épreuve avec dignité, il a ajouté : « Tôt ou tard, je sortirai de prison. Je ne suis pas à casser, je ne flancherai pas. »

