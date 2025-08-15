Inondations à Dakar : Plusieurs quartiers touchés

Ce vendredi, Dakar a été frappé par des précipitations intenses, provoquant des inondations dans plusieurs quartiers. Des rues submergées ont été signalées à Ngor, Cambérène, Parcelles Assainies, Centre de Santé Philippe Senghor, Patte d’Oie, Thiaroye et Diamaguène, perturbant la circulation et la vie quotidienne des habitants.

De nombreuses habitations ont été envahies, laissant les résidents dans l’incertitude, bien qu’aucun dégât majeur n’ait été officiellement rapporté pour l’instant. Ces intempéries faisaient suite à une alerte de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) émise jeudi, prévenant d’un système pluvio-orageux actif affectant Dakar, Saint-Louis, Thiès, Mbour et les îles du Sine-Saloum, lit-on sur Seneweb.

Selon l’Anacim, les pluies devraient persister jusqu’à samedi, accompagnées de vents du sud-ouest au nord-est.Les autorités appellent à la prudence et invitent la population à suivre les mises à jour météorologiques pour minimiser les risques