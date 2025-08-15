Guy Marius Sagna : «le peuple exige justice pour les plus de 80 morts»

Le député de la majorité présidentielle et membre du parti Pastef, Guy Marius Sagna, a de nouveau interpellé l’opinion sur la nécessité d’une réforme profonde du système judiciaire sénégalais. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a établi un parallèle entre la gestion de la guerre et celle de la justice.

« Il est attribué à un ancien Premier ministre le propos selon lequel la guerre est une choisie trop sérieuse pour être confiée à des généraux. De la même manière, la justice est une chose trop sérieuse pour être confiée à les magistrats », at-il notament écrit.

Pour l’élu, la justice doit être guidée par une seule boussole : le peuple, au nom duquel elle est rendue. Il affirme que la majorité des Sénégalais réclame « la rupture dans l’administration de la justice » et « exige justice pour les plus de 80 personnes tuées ou torturées lors des événements politiques » de 2021 à 2024.

Guy Marius Sagna s’attaque également à ce qu’il considère comme une impunité accordée à certaines responsables politiques ou économiques impliquées dans des détournements massifs.

« Il ne faut surtout pas assurer l’impunité des kulunas voleurs de milliards, car cela n’entraînera que l’incivisme des petits et la trahison de la Révolution », at-il enfin prévenu.

