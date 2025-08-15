Mbao : Le gouvernement au chevet des victimes de l’avancée de la mer

Sous l’impulsion du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, une délégation gouvernementale de haut niveau s’est rendue à Mbao pour apporter soutien et assistance aux populations durement touchées par l’avancée de la mer et la forte houle des derniers jours.

Conduite par Moustapha Njekk Sarré, ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, la mission comprenait également Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, ainsi que le député Babacar Ndiaye, le sous-préfet de Thiaroye et un représentant de la mairie de Mbao.

Sous une pluie battante, les officiels ont rencontré les sinistrés pour écouter leurs préoccupations et constater l’ampleur des dégâts. Les rivages autrefois prospères se retrouvent submergés, menaçant habitations, moyens de subsistance et l’économie locale, en grande partie fondée sur la pêche.

Le Fonds de Solidarité nationale (FSN), dirigé par Baidy Niang, coordonnera la distribution d’une aide d’urgence, après un recensement rigoureux des victimes en collaboration avec la préfecture. Cette première phase vise à permettre aux familles de faire face aux conséquences immédiates de la catastrophe.

Au-delà de la réponse d’urgence, les autorités locales appellent à des mesures structurelles. Moustapha Ndiaye, conseiller municipal et responsable de Pastef Mbao, a interpellé les ministres de l’Environnement et de l’Hydraulique, Daouda Ngom et Cheikh Tidiane Dieye, pour agir en faveur du marigot de Mbao. Selon lui, il s’agit de « préserver un écosystème vital, protéger la biodiversité et soutenir les populations locales » afin d’éviter des répercussions irréversibles.

Les ministres ont réaffirmé l’engagement du gouvernement à lutter contre l’érosion côtière et à protéger les zones côtières du Sénégal. La visite a été saluée par la population, qui y voit un signe fort d’attention et de solidarité. « Nous espérons que cette mobilisation sera suivie d’actions durables pour régler définitivement le problème de l’érosion à Mbao », a déclaré Pape Ousseynou Pouye, porte-parole des habitants.

L’avancée de la mer, phénomène aggravé par le changement climatique et l’urbanisation côtière, reste un défi environnemental majeur pour le pays, nécessitant une réponse coordonnée et pérenne.