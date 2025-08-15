Alerte aux risques de débordement des fleuves Gambie et Sénégal

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé ce vendredi une alerte sur la situation hydrologique préoccupante des fleuves Gambie et Sénégal, après une hausse rapide et significative des niveaux d’eau observée dans plusieurs stations de mesure.

Selon les données recueillies par les stations hydrométriques, le fleuve Gambie a connu une montée « subite et fulgurante » à Kédougou, passant de 3,95 m le jeudi 14 août à 08h à 6,40 m le vendredi 15 août à 16h. Cette augmentation de 2,5 m en seulement 24 heures rapproche dangereusement le niveau de la cote d’alerte fixée à 7 m.

Pour le fleuve Sénégal, la hausse a été moins brutale mais reste préoccupante. Les relevés effectués aux stations de Bakel et Matam montrent une progression respectivement de 8,09 m à 8,29 m (cote d’alerte : 10 m à Bakel) et de 6,43 m à 6,77 m (cote d’alerte : 8 m à Matam).

Les autorités préviennent que si les pluies intenses persistent, le seuil critique pourrait être franchi dans les prochaines heures, exposant les populations riveraines à des risques d’inondations majeures. Les zones situées entre Kédougou et Matam, notamment dans les bassins versants, sont particulièrement menacées.

Le ministère appelle les communautés locales à la vigilance et les invite à suivre attentivement les consignes des autorités administratives et de protection civile.