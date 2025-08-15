Pastef au banc d’essai…les premières réformes face au mur des critiques

Le 24 mars 2024, le Sénégal a massivement porté au pouvoir Bassirou Diomaye Faye, un vote interprété par beaucoup comme l’expression d’un désir de changement radical. Le Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique etbla Fraternité), fort de ses promesses de rupture avec les pratiques du passé, a su capitaliser sur l’espoir d’une nouvelle ère. Ces engagements incluaient une gestion plus transparente, la suppression de certaines institutions jugées coûteuses et une réduction des privilèges d’État. Ce plébiscite, avec un score de 54 % au premier tour, témoignait d’une attente immense de la part de l’électorat sénégalais.

Seize mois après cette victoire historique, le bilan du pouvoir en place est au cœur de vifs débats. Pour une partie de l’opinion, les promesses initiales seraient restées lettres mortes. Des observateurs pointent du doigt le maintien de certains privilèges et une continuité des pratiques décriées sous les régimes précédents. Ces critiques s’articulent autour de la perception d’un manque de changement substantiel malgré le renouvellement des visages à la tête de l’État.

Le climat économique et social est également un point de friction. Des voix s’élèvent pour dénoncer une situation économique difficile, qui pèserait lourdement sur le quotidien des familles. Parallèlement, des allégations de recul des libertés d’expression sont formulées, avec des cas d’arrestations de figures critiques comme Abdou Nguer, Badara Gadiaga et Moustapha Diakhaté, souvent présentés comme des symboles d’une possible dérive. Ces événements alimentent un sentiment de déception parmi ceux qui attendaient une plus grande ouverture démocratique.

Cependant, du côté des partisans de Pastef, une lecture différente est proposée. Ils insistent sur les avancées concrètes réalisées depuis leur arrivée au pouvoir. Parmi les mesures citées, la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est souvent mise en avant comme une preuve tangible de l’engagement du gouvernement à alléger l’appareil d’État et à réduire les dépenses publiques.

Les « patriotes », comme ils se définissent, mettent également en exergue des actions visant à assainir la gestion des fonds publics. La réduction des primes de mission pour les déplacements à l’étranger et à l’intérieur du pays est citée en exemple. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté affichée de lutte contre le gaspillage et de promotion d’une gouvernance plus vertueuse, répondant ainsi à une des promesses phares de la campagne.

De plus, le camp présidentiel souligne la réduction du personnel au sein des institutions clés de l’État, comme la présidence, la primature et les ministères. Cette démarche est présentée comme une étape vers un État plus allégé et efficace. L’application stricte du Code de la presse, avec le contrôle de la régularité des entreprises médiatiques, est également vue comme une mesure de régulation, bien que critiquée par certains comme une tentative de musellement.

Cette dualité de perceptions est au cœur du débat public sénégalais. D’un côté, une partie de la population et de la classe politique estime que les ruptures promises ne sont pas encore visibles, alimentant ainsi un sentiment de trahison. De l’autre, le pouvoir et ses soutiens s’attachent à défendre leur bilan en mettant en avant des réformes structurelles et des mesures d’économie qui, selon eux, posent les bases d’un changement profond.

En définitive, le bilan des seize premiers mois de l’ère Pastef au pouvoir est sujet à interprétation. Entre la déception de ceux qui attendaient une transformation plus rapide et plus visible, et l’optimisme de ceux qui voient dans les réformes engagées les prémices d’une nouvelle gouvernance, le débat sur la « rupture » promise continue d’animer le Sénégal.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn