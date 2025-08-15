Quatre corps découverts…dans la Seine

Il était 13H00, mercredi, quand un passager du RER a aperçu un corps flottant dans la Seine à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

Le voyageur a prévenu la police et la brigade fluviale s’est rendue sur les lieux.

Elle a découvert un deuxième cadavre flottant en bordure du quai, puis encore deux autres dépouilles, l’une coincée dans les branchages, et l’autre dérivant dans les courants.

Selon les premières constatations, il s’agit de quatre hommes majeurs : trois de type africain et un de type nord-africain.

Trois étaient entièrement vêtus, tandis que l’autre ne portait ni pantalon ni sous-vêtements.

Les corps étaient dans un état de dégradation avancé, ils devaient être dans l’eau depuis plusieurs jours.

Une autopsie des quatre cadavres sera pratiquée afin d’identifier les victimes et pour déterminer les causes de leur mort.

Source : F D