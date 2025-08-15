En vacances…une jeune femme tue son compagnon à coups de couteau

Un couple, originaire des Ardennes, se trouvait en vacances à Quevauvillers, dans la Somme.

Dans la nuit du 12 au 13 août, la jeune femme de 25 ans a tué à coups de couteau son compagnon dans leur maison de location située sur la départementale 1029, qui traverse le village.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime, âgée également de 25 ans.

Sa compagne a été interpellée par les forces de l’ordre. Placée en garde à vue, la suspecte a expliqué aux enquêteurs qu’elle avait entendu des voix.

La jeune femme a été hospitalisée en psychiatrie.

Source : F D