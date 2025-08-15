Magal 2025 : Le bilan des accident passe à 26 morts

Le bilan du grand Magal de Touba 2025 continue de s’aggraver. Selon les derniers chiffres communiqués ce vendredi 15 août à 10h par le commandant Yatma Dieye, chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 30 personnes ont perdu la vie parmi les 1 236 victimes recensées depuis le début du pèlerinage.

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour la couverture sécuritaire et médicale ont effectué 647 interventions au total. Parmi celles-ci, 313 sont directement liées à des accidents de la circulation routière, soit près de la moitié des opérations de secours.

Ces accidents de la route ont causé 820 victimes, dont 26 décès. La progression par rapport aux bilans précédents témoigne de l’intensification du trafic à l’approche du pic du Magal.

Le commandant Dieye a identifié plusieurs causes majeures expliquant cette « hausse considérable des accidents de la circulation routière ». Selon lui, cette situation résulte d’une « combinaison de facteurs » particulièrement dangereuse.

Les conditions météorologiques défavorables constituent le premier facteur de risque. « Les chaussées rendues glissantes par les pluies de l’hivernage augmentent le risque de dérapage ». L’hivernage 2025, marqué par des précipitations importantes, a considérablement dégradé l’état des routes menant vers Touba.

Les comportements à risque des conducteurs aggravent cette situation. « À cela s’ajoutent les excès de vitesse, souvent motivés par la volonté de gagner du temps », souligne le commandant Dieye. La pression temporelle exercée sur les pèlerins désireux de rejoindre rapidement la ville sainte pousse certains conducteurs à adopter des vitesses inadaptées aux conditions de circulation.

Les imprudences au volant complètent ce tableau alarmant. Le chargé de communication des sapeurs-pompiers cite notamment « les dépassements dangereux ou le non-respect des règles de priorité » comme facteurs aggravants.

Ces comportements téméraires, combinés aux autres éléments, créent « un contexte particulièrement propice aux collisions et aux dérapages suivis de renversements ».

