Assomption : Le message du président Diomaye aux fidèles catholiques

À l’occasion de la célébration de l’Assomption, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à exprimer ses vœux à la communauté catholique du Sénégal. Dans un message empreint de respect et de solidarité, le chef de l’État a souhaité « paix, santé et espérance » à l’ensemble des concitoyens catholiques.

« Que cette célébration mariale soit pour tous un moment de recueillement, de fraternité et de renforcement du vivre-ensemble », a-t-il déclaré, soulignant l’importance du dialogue interreligieux et de la cohésion nationale.