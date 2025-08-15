Société

Assomption : Le message du président Diomaye aux fidèles catholiques

Par Niakaar
0

À l’occasion de la célébration de l’Assomption, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à exprimer ses vœux à la communauté catholique du Sénégal. Dans un message empreint de respect et de solidarité, le chef de l’État a souhaité « paix, santé et espérance » à l’ensemble des concitoyens catholiques.

« Que cette célébration mariale soit pour tous un moment de recueillement, de fraternité et de renforcement du vivre-ensemble », a-t-il déclaré, soulignant l’importance du dialogue interreligieux et de la cohésion nationale.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra