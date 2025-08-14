Société

Louga : Deux jeunes tués dans une collision entre une moto et un bus

Par Niakaar
Deux jeunes originaires de Louga (nord-ouest) ont trouvé la mort, jeudi, dans un accident de la route survenu à hauteur de Kab, un village de la commune de Loro, situé dans le département de Kébémer, alors qu’ils revenaient du Magal de Touba, selon l’APS qui cite de source sécuritaire.

Les victimes, Malick Bâ et Mademba Sow, circulaient à moto en convoi lorsqu’elles sont entrées en collision avec un bus ‘’Tata’’ en partance pour Touba. Elles résidaient toutes deux à Guinaw Rail, dans le quartier Keur Serigne Louga Est. Les sapeurs-pompiers ont acheminé les corps sans vie à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

