Aliou Sall, la dignité dans le retrait

Dans le contexte politique de notre pays souvent marqué par les rumeurs et les attaques gratuites, phénomène aggravé par la montée en puissance des réseaux sociaux, l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, a tenu à rétablir la vérité avec clarté. Contrairement aux informations circulant exactement sur lesdits réseaux, il affirme n’avoir jamais envisagé de porter plainte contre le Premier ministre Ousmane Sonko au sujet d’une prétendue affaire de détournement de 6000 milliards. « C’est dénué de tout sens », a tranché Aliou Sall, dénonçant du coup le tapage médiatique savamment orchestré autour de l’affaire Petrotim, ressuscitée de manière opportuniste ces dernières semaines.

Aliou Sall rappelle qu’il a depuis longtemps tourné la page de cette affaire, qu’il qualifie de sombre épisode de son parcours politique. Loin d’entretenir des rancunes, il assure avoir sincèrement pardonné à tous ceux qui lui ont porté préjudice, que ce soit par calcul politique ou par influence malveillante. Ce pardon s’étend aussi bien à certains membres de l’actuelle majorité qu’à d’anciens responsables de son propre camp politique. Une posture qui témoigne d’un esprit apaisé et d’une volonté de dépasser les querelles partisanes.

Surtout, Aliou Sall a confirmé son retrait volontaire de la scène politique, dès le lendemain des législatives qui ont consacré une large majorité à l’équipe actuellement au pouvoir. Il souligne que cette majorité a toute légitimité pour gouverner, qu’il soit ou non en accord avec ses choix. Ce positionnement, rare dans l’arène politique sénégalaise, traduit un sens aigu des responsabilités et une volonté d’éviter toute interférence nuisible à la stabilité institutionnelle du pays.

Aujourd’hui, Aliou Sall se consacre pleinement à une cause qu’il juge tout aussi noble que la politique : l’éducation et l’excellence académique. À travers des initiatives concrètes et des investissements dans les écoles, il s’attache à créer un environnement propice à l’épanouissement intellectuel des jeunes. Loin des projecteurs et des joutes politiciennes, il œuvre silencieusement pour offrir aux générations futures les moyens de bâtir un Sénégal fort et compétitif.

En se détournant des polémiques et en privilégiant des actions utiles à la société, Aliou Sall envoie un signal fort : la grandeur d’un homme politique ne se mesure pas seulement à ses victoires électorales, mais aussi à sa capacité à se retirer avec dignité, à pardonner et à servir autrement son pays. Dans un climat où les rancunes dominent souvent le débat, son exemple mérite d’être salué et médité, à défaut d’être enseigné !

Pape Fall

Frère et éternel soutien du Maire