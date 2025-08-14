Sénégal : la souveraineté bancaire, un impératif national (Par Cheikh Mbacké Sene)

Parler de souveraineté au Sénégal évoque immédiatement l’indépendance politique, l’autonomie énergétique ou la sécurité alimentaire. Mais il existe un domaine, discret et pourtant stratégique, où notre dépendance reste presque totale : le système bancaire.

Fin 2024, notre pays compte 29 banques et 3 établissements financiers spécialisés. Ces institutions concentrent près de 12 850 milliards FCFA d’actifs, distribuent plus de 6 800 milliards FCFA de crédits et dégagent environ 210 milliards FCFA de bénéfices annuels.

Des chiffres impressionnants… mais la majorité de ces banques sont des filiales de groupes étrangers.

Une solidité qui a un prix

Personne ne peut nier l’apport des acteurs étrangers. Ils ont injecté des capitaux importants, importé des technologies modernes, appliqué des standards de gestion rigoureux, et facilité notre accès aux marchés internationaux. Ils ont contribué à moderniser le paysage bancaire sénégalais.

Mais cette solidité se paie :

Une part substantielle des bénéfices repart chaque année vers l’étranger.

Les priorités stratégiques sont dictées par des sièges situés hors de nos frontières.

Les PME, l’agriculture ou les zones rurales restent insuffisamment financées.

Nous sommes exposés aux crises économiques des pays d’origine de ces groupes.

En clair, nous avons un système bancaire performant, mais dont les leviers de décision se trouvent ailleurs.

Pourquoi la souveraineté bancaire est vitale

La souveraineté bancaire ne signifie pas exclure les capitaux étrangers. Elle consiste à rééquilibrer le système pour que nos propres institutions, à capitaux 100 % sénégalais, pèsent davantage dans le financement de notre économie.

Ces banques locales pourraient :

Réinvestir intégralement leurs bénéfices sur notre territoire

Financer en priorité les secteurs stratégiques

Étendre l’inclusion financière à l’ensemble du pays

Former et promouvoir un leadership bancaire sénégalais

15 milliards FCFA : le coût de l’indépendance bancaire

La réglementation de l’UEMOA exige 10 milliards FCFA de capital minimum pour créer une banque commerciale. Avec 15 milliards FCFA, il est possible de bâtir une institution solide, moderne et compétitive.

Cette somme est mobilisable localement, via la diaspora, les entrepreneurs et les investisseurs institutionnels, à condition de garantir une gouvernance transparente et une vision claire.

Reprendre les clés de notre coffre-fort

Un pays qui ne contrôle pas ses institutions bancaires ne contrôle pas son développement. Le Sénégal a les compétences, le capital et le talent pour bâtir ses propres champions bancaires. Ce qui manque encore, c’est une décision politique et une volonté collective. La bataille pour la souveraineté bancaire ne se mènera pas dans la rue, mais dans les conseils d’administration, dans les lois, et dans la confiance que nous accorderons à des projets nationaux ambitieux.

L’histoire retiendra ceux qui auront compris que sans indépendance financière, il n’existe pas d’indépendance réelle

Cheikh Mbacké SENE

Expert en intelligence économique Veilles et Communication sensible