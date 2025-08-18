Succession de Barthélémy Dias : Les négociations s’intensifient

Le bureau du Conseil municipal de Dakar se réunit ce lundi pour déterminer la date de l’élection du nouveau maire de la capitale. Depuis la révocation de Barthélémy Dias, Ngoné Mbengue (Taxawu) assure l’intérim à la mairie. Saisi par le ministre des Collectivités territoriales, le préfet de Dakar l’a invitée à trancher la question, marquant ainsi le lancement officiel du processus.

Les négociations pour la succession de Dias s’intensifient. Alors que Taxawu souhaite conserver le poste, l’ancien maire révoqué compte peser dans les débats, tandis que le pouvoir Pastef cherche à imposer son propre candidat. Aucune candidature officielle n’a encore été déclarée, mais deux noms émergent au sein de Taxawu Sénégal : celui de Ngoné Mbengue, actuelle maire intérimaire, et celui de Babacar Mbengue, maire de Hann-Bel Air. Cette division crée des tensions au sein du mouvement de Khalifa Sall.

Selon Les Échos, deux courants se dessinent, les partisans de Ngoné Mbengue invoquent la jurisprudence Soham Wardini (devenue maire titulaire après l’intérim suivant la révocation de Khalifa Sall en 2018). Les autres estiment qu’elle n’a pas l’envergure nécessaire et soutiennent Babacar Mbengue, décrit comme « un grand intellectuel au charisme et aux capacités adaptés à la direction de Dakar ».

Khalifa Sall, de retour d’un voyage à l’étranger, devra arbitrer ce débat. « J’espère qu’il fera le bon choix », confie un membre de Taxawu. Une troisième variable complique toutefois l’équation : Barthélémy Dias. Ancienne figure de Taxawu, le maire révoqué a quitté le mouvement pour fonder « Sénégal Bi Gnou Bokk », emportant avec lui au moins cinq conseillers municipaux, selon le journal.

Alioune Tall, proche de Dias, indique que ce dernier compte consulter toutes les forces politiques du Conseil municipal, y compris Pastef, avant de prendre position.