Affaire Ass Dione : Trois présumés amants du chanteur religieux écroués par le juge

La Brigade de rechercjes (BR) de Keur Massar a présenté ce vendredi cinq suspects, dont trois présumés amants du chanteur religieux Ass Dione, au juge d’instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Il s’agit du styliste Doudou Ndiaye, présenté comme partenaire présumé du chanteur religieux, de l’entrepreneur Mame Amath Mbaye, également présenté comme partenaire d’Ass Dione, de l’étudiant Mamadou Lamine Kontéye, soupçonné d’être en couple avec l’entrepreneur Mbaye, du commerçant Assane Niang, présenté comme partenaire du chanteur religieux Ass Dione, ainsi que du commerçant Cheikh Mbaye, en couple avec l’entrepreneur Mame Amath Mbaye.

Selon des sources de Seneweb, ils ont tous été inculpés ce même jour puis placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour association de malfaiteurs, actes contre nature et d’autres chefs d’inculpation.

Pour rappel, les gendarmes de la BR de Keur Massar ont déjà procédé à l’arrestation de 100 suspects dans le cadre de cette affaire.

Source: Seneweb