Le thermomètre de la Cité Keur Gorgui…Quand Pastef dicte le tempo de l’espace public

Une simple réunion à huis clos au domicile d’Ousmane Sonko aura suffi à enflammer l’espace médiatique et à faire spéculer sur une prétendue crise au sommet de l’État. Entre rumeurs de démission et surinterprétations de faits divers, cette dernière séquence politique illustre à quel point la formation au pouvoir sature le débat public. Face aux gesticulations de ses détracteurs, PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) démontre une fois de plus sa capacité à contrôler le récit national et à imposer son propre rythme à la vie politique sénégalaise.

La politique souffre d’une hyperacousie chronique dès qu’il s’agit des faits et gestes des tenants du pouvoir. Vendredi dernier, la Cité Keur Gorgui a replongé, le temps d’une soirée, dans l’atmosphère fébrile des grandes heures de l’opposition (2021-2024). Une simple réunion de travail à l’abri des regards, tenue au domicile d’Ousmane Sonko, a suffi à saturer l’espace médiatique et à déclencher une onde de choc de rumeurs à travers tout le pays. Cet épisode démontre à quel point la formation des « Patriotes » conserve une emprise absolue sur l’agenda public, transformant le moindre de ses mouvements en affaire d’État.

L’élément déclencheur de ce vent de panique textuelle réside dans la concomitance de deux événements distincts : l’arrestation par la Division des investigations criminelles (DIC) du sieur Ndiaga Seck dans une affaire de mœurs, et le retour temporaire du Premier ministre dans ses quartiers privés. Très vite, la machine à spéculer s’est emballée. Une partie de l’opposition et des observateurs critiques y ont vu les prémices d’un séisme politique majeur, théorisant une rupture imminente au sommet de l’État.

C’est le journaliste Madiambal Diagne qui a ouvert le bal des hostilités discursives sur le réseau social X, affirmant de manière péremptoire qu’Ousmane Sonko s’apprêtait à « rendre le tablier ». Selon ses écrits, le chef du gouvernement aurait dénoncé un complot orchestré par le président Bassirou Diomaye Faye lui-même à travers l’affaire Ndiaga Seck, présenté à tort ou à raison comme un proche du leader de Pastef. Cette sortie a immédiatement hystérisé le débat public, illustrant la propension d’une certaine opposition à surinterpréter le moindre battement de cils du pouvoir.

Face à cette offensive, la riposte de la cellule de communication de Pastef ne s’est pas fait attendre, maniant tour à tour l’ironie et le recadrage institutionnel. Yassine Fall, ministre de la Justice et figure historique du parti, a choisi de dédramatiser la situation en tournant en dérision cette effervescence médiatique. « Avec le Président Ousmane Sonko, même un simple thé avec des militants de Pastef devient une affaire nationale. La popularité amplifie tout », a-t-elle répliqué, renvoyant l’opposition à ses propres obsessions.

De son côté, le ministre de la Culture et tout nouveau secrétaire national à la Communication du parti, Amadou Bâ, a dénoncé une manœuvre grossière et coordonnée. Évoquant une « fausse lettre de démission » circulant en parallèle sur les plateformes numériques, il a fustigé une « Diambalerie » visant, selon lui, à provoquer des poursuites judiciaires à des fins d’asile politique à l’étranger. Pour le responsable de Pastef, l’unique horizon du parti reste la préparation de leur prochain congrès, loin des divertissements de la toile.

Afin de couper court aux rumeurs de schisme au sein du tandem présidentiel, c’est El Malick Ndiaye, actuel président de l’Assemblée nationale, qui s’est chargé de livrer le compte-rendu officiel de cette réunion tant commentée. À travers une publication la fois sobre et mesurée, le patron de l’hémicycle a ramené la rencontre à de justes proportions, la qualifiant de « simple réunion de travail » centrée sur la cohésion interne et l’évaluation du chemin parcouru par le parti au fil des ans.

Dans son message, El Malick Ndiaye a insisté sur les valeurs de fraternité et de fidélité aux convictions originelles qui lient le noyau dur de Pastef. Loin de l’image d’un parti au bord de l’implosion dépeinte par ses détracteurs, le président du Parlement a mis en avant la nécessité d’une « discipline de fer » et d’une unité d’action indispensable pour faire face aux urgences économiques et sociales du Sénégal. Une manière de rappeler que la boussole du régime reste braquée sur les attentes du peuple, et non sur les rumeurs de salon.

Cette séquence politique est révélatrice de la dynamique actuelle des forces en présence au Sénégal. Elle met en lumière une opposition en quête de second souffle, prompte à sauter sur la moindre zone d’ombre pour dessiner les contours d’une crise institutionnelle imaginaire. Ces gesticulations numériques traduisent une forme d’impuissance stratégique face à un appareil d’État qui, pour l’heure, maintient une discipline interne rigoureuse malgré la dualité inhérente à son leadership.

Qu’il s’agisse d’une séance de travail stratégique ou d’une simple mise au point entre camarades de lutte, force est de constater que Pastef maîtrise l’art du tempo politique. En réussissant à polariser l’attention générale autour d’une réunion à huis clos, Ousmane Sonko et ses lieutenants prouvent qu’ils restent les maîtres incontestés du récit national. Un constat qui oblige l’opposition à acter que, pour exister aujourd’hui, elle est encore réduite à commenter les actes de ceux qu’elle combat.

La rédaction de Xibaaru