Ross Béthio : un commerçant arrêté avec 1 500 munitions de calibre 12 mm

Le 12 mai 2026, la brigade de proximité de Ross Béthio a intercepté, lors d’un contrôle routier, un commerçant à bord d’un véhicule de transport en commun en possession de 1 500 munitions de calibre 12 mm sans autorisation administrative.

Le mis en cause, identifié sous les initiales A. A. Soumaré, âgé de 60 ans, avait quitté Dakar en direction d’Aéré Lao lorsqu’il est tombé sur le contrôle des gendarmes, selon Seneweb qui donne l’information.

Interrogé par les enquêteurs sur la provenance et la destination de ces munitions, il a tenté de faire croire qu’il les avait achetées pour son usage personnel.

Déféré ce vendredi devant le tribunal de grande instance de Saint-Louis pour détention de munitions sans autorisation administrative, le commerçant sera jugé en flagrant délit, selon des sources de Seneweb.