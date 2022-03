Jamra s’invite dans la brouille entre Cheikh Oumar Diagne et Bara Ndiaye

Cheikh Oumar Diagne et Cheikh Bara Ndiaye ne sont pas en odeur de sainteté. Ils ne ratent aucune occasion pour se lancer des tracts. Pour éviter que les choses ne prennent d’autres tournure, le vice-président de l’Ong islamique Jamra, Mactar Guèye demande à ces derniers de tourner la page.

« Honorables Cheikh ! Les « ndongal daaras » que nous sommes avons le cœur en peine et souffrons dans nos âmes de voir nos valeureux « Oustaz » se lancer de foudroyantes invectives via les réseaux. Au détriment de l’unité de la Oumah islamique, déjà suffisamment eprouvée par les turbulences de ce monde moderne en perpétuelle mutation, où la jeunesse sénégalaise, en perte de repères, attend beaucoup de ses érudits et de ses éminents prédicateurs que vous êtes. Mercci de tourner rapidement la page et de continuer de nous gratifier de vos exquises, prédications et chroniques médiatiques. Qu’Allah veille sur nos deux CHEIKHS. Qu’Il les inonde de Sa Lumière et de Sa Sagesse. Et les protège des ruses nocives de « Ibliss » le maudit », a écrit JAMRA sur Facebook.