Tensions préélectorales : Nicolas Bassène écrit au Président Macky Sall

NE BRULONS PAS LE SENEGAL, NOTRE MERE PATRIE POUR VENIR JOUER AUX SAPEURS POMPIERS APRES… Par Nicolas Bassene

Monsieur Président Macky Sall,

Vous avez bénéficié de la confiance du peuple sénégalais en 2012 et cette confiance vous a été réitéré en 2019 pour faire de vous le président de tous les sénégalais sans exception.

Monsieur Président, vous êtes le Président de toute la nation sénégalaise et ce par la grâce divine et des citoyens sénégalais dans leur majorité.

Monsieur Président, comment dans ces moments où la grogne populaire grossie, l’électricité est palpable vous ne parlez pas à votre peuple ?

Son Excellence, nous avons besoin de vous entendre pour nous rassurer.

Monsieur le Président, La grogne sociale va bientôt reprendre avec les manifestations autorisées ou pas et ce n’est pas une bonne chose à la veille d’élections législatives.

En votre qualité de Président en exercice de cette institution et au regard de tout ce que vous avez fait comme discours sur l’insécurité et la lutte contre le terrorisme, je présume que vous ne pouvez pas ne pas vous prononcer.

Monsieur le Président, la conjoncture économique mondiale actuelle, la perception d’une certaine mauvaise gouvernance, d’une corruption endémique, des détournements massifs des deniers et biens publics, d’une justice partisane, etc., ne vont pas se dissiper, du jour au lendemain, si vous ne réglez pas ces questions avec votre opposition et nous sénégalais sans parti politique.

Monsieur le Président les problèmes sociaux, notamment le manque d’eau potable dans certaines zones, l’insécurité alimentaire, la pauvreté ambiante, la santé hypothéquée, l’école démantelée, etc., ne trouveront pas de solutions si notre Sénégal n’est pas politiquement stable. C’est pourquoi il faut agir en sage.

Monsieur le Président, ne pas vous entendre nous inquiète au plus profond. Et ouïr les propos irresponsables de certains de vos proches collaborateurs et des membres de l’opposition dans les médias renforcent notre anxiété de connaître le syndrome des crises politiques en Afrique de l’Ouest.

Monsieur le Président, ce Sénégal n’a jamais brûlé et ne brûlera pas sous votre règne je le crois bien. Donc écoutez le peuple et pas certains de vos collaborateurs qui pour leurs intérêts enfouis prônent la confrontation sénégalo-sénégalaise.

Monsieur le Président, refuser d’écouter les appels à la raison, c’est choisir délibérément de mettre notre pays sur la voie de périls graves. Et vous n’allez pas commettre cette erreur.

Monsieur le Président, nous sommes à un peu plus d’un mois des législatives il faut apaiser les tensions aux risques de périls qui pèsent sur la quiétude sociale et la stabilité du pays du fait d’un processus électoral boiteux.

Monsieur le Président ce n’est pas pour faire les oiseaux de mauvais augure, mais pour attirer, encore une fois, votre attention, sur les risques majeurs qui pèsent sur la stabilité du pays. J’ai peur pour mon pays pour sa population.

Ceci nous interpelle tous en tant que sénégalais et à vous en tant qu’institution garante de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale. De grâce, il faut parler au peuple. Un chef d’Etat doit savoir écouter, se surpasser et se remettre en cause pour le bien de la nation non pas par ce qu’il a peur mais par sagesse et par patriotisme.

L’arrogance, le mépris et l’ignorance des préoccupations populaires sont à bannir lorsqu’on gère ou lorsqu’on veut gérer les affaires publiques. Qu’on soit du pouvoir ou de l’opposition faut toujours savoir reculer à temps, apporter des solutions aux problèmes en temps opportun et éviter d’en arriver à certaines situations ingérables.

Chers citoyens, le Sénégal, notre Sénégal à feu serait terrible de conséquence pour nous. C’est pourquoi évitons que des questions électoralistes nous mènent au KO.

Dans cette grogne populaire, nous interpelons les acteurs politiques à la sérénité, à la retenue et au dépassement dans le souci fédérateur comme nous l’enseigne notre devise : « un peuple, un but, une foi ».

Monsieur le Président, vous êtes le Président de tous les sénégalais de tous bords jusqu’en 2024. Vous et vous seul avez le droit régalien conformément à la constitution d’arrêter l’hémorragie avant qu’il ne soit tard. Vous êtes le capitaine de la barque « sunu gal » par conséquent, parlez nous, rassurez-nous pour qu’ensemble nous arrivions à bord.

Vive le Sénégal de paix

Vive la démocratie

Nicolas Silandibithe Bassène

Coordinateur du mouvement citoyen Agir Maintenant pour une Emergence Nouvelle (AMEN)