18 mois à la tête du ministère de la fonction publique, voici le bilan de Gallo Ba

17 septembre 2022 au 27 mars 2024, voilà 18 mois que le maire de Mbacké a fait à la tête du ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public.

Sous l’impulsion du Ministre Monsieur Gallo BA, le département en charge de la Fonction publique s’est illustré à travers de nombreuses réalisations. Parmi les actions majeures qui ont été enregistrées pendant les 18 mois passés à la tête du Ministère, on peut citer :

– la redynamisation de la Direction des Systèmes Informatiques (DSI), plaçant la digitalisation au cœur des réformes ;

– La simplification des démarches et procédures administratives en vue d’améliorer le service rendu aux usagers. Quelques-unes des avancées significatives concernent les retraités : la pension sans délai et la dématérialisation des procédures de la liquidation de la pension ;

– la mise en production de la deuxième version de la plateforme de Gestion intégrée des Ressources, Administration et Fonctionnaires de l’Etat (GIRAFE 2) en août 2023;

– l’élaboration de la Lettre de Politique sectorielle de Développement (LPSD) 2023-2027 qui fixe les grandes orientations stratégiques du secteur et le cap pour les 5 prochaines années.

Dans un autre registre, pour faire sienne cette exigence d’une Administration moderne, ouverte et citoyenne, le Ministère a aussi développé le concept «𝐉𝐎𝐊𝐊𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂» une rencontre avec les usagers ; basé sur l’art de l’accueil et la délivrance des services instantanément. Lors du lancement en décembre 2023, c’est le Ministre lui-même qui s’est mis à l’accueil comme le premier des préposés à la réception des visiteurs, inspirant cette grande humilité et cette sobriété dont parle aujourd’hui Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.

Coté image et visibilité, la refonte et le relookage du site internet, de la page facebook, la disponibilité d’une charte graphique et d’un logo donnent un visage plus accueillant au Ministère. De même la publication du trimestrielle «𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 𝐌𝐀𝐆» contribue à améliorer la communication institutionnelle du Ministère.

Dans le cadre de la professionnalisation des ressources humaines de l’Etat, il a pu prendre en charge en deux éditions, l’initiation aux valeurs et principes de l’Administration à près de 2000 nouvelles recrues de la Fonction publique.

Par ailleurs, pour promouvoir la proximité de l’Administration, il a bouclé le maillage territoriale de la déconcentration des services avec l’installation de bureaux relais de la Fonction publique dans les 14 régions du pays pour rapprocher l’Administration des usagers à travers une mise à disposition d’un ensemble de services.

Toujours dans le registre de la valorisation du capital humain, l’institutionnalisation de la visite médicale périodique des agents de l’Etat est devenu une réalité en 2023 avec l’appui du Centre médico-social de la Fonction publique (CMSFP) qui se positionne comme un centre médical diagnostic de référence aux profit des agents de l’Etat. A cet effet le plateau médical du CMSFP a fait l’objet d’une amélioration avec l’acquisition de :

– laboratoire biomédical ;

– appareil d’échographie générale ;

– appareil d’échographie doppler cardiaque ;

– appareil de radiographie panoramique dentaire,

de plus en 2023, le CMSFP s’est doté d’un cabinet ophtalmologique et d’un appareil de mammographie.

Aussi, faut-il noter, dans la diversification des offres d’évacuations sanitaires, la signature de conventions avec des structures hospitalières des Iles Canaries et de la Turquie.

Toujours dans le cadre des choix d’une destination adaptée répondant aux besoins médicaux des agents de l’Etat et leur famille, le Ministère a signé en juin 2023 une convention avec le Centre de Rééducation et de Réadaptation fonctionnelle de ICOT TELDE et la Clinica Muinos Tenerife du Grupo Miranza, une chaine de structures sanitaires spécialisées en ophtalmologie.

A la cérémonie de passation de service, les différents discours des collaborateurs du ministère en disent long sur la bonne collaboration entre le ministre Gallo Ba et les agents qui l’immigration ont fait des témoignages élogieux à son endroit.

En attendant d’autres missions, le premier magistrat retourne chez lui à Mbacké pour continuer à servir les populations.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn