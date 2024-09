192 jeunes sénégalais bloqués en Libye vont être rapatriés…ce jeudi

Des jeunes sénégalais en situation irrégulière en Libye seront rapatriés au Sénégal ce jeudi par voie aérienne.

« Le 26 septembre, 192 jeunes qui étaient bloqués en Libye vont venir par vol à 16h30, à l’aéroport Blaise Diagne de Diass », dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a déclaré le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf. Ce dernier s’était rendu en Libye pour s’enquérir de la situation des Sénégalais se trouvant dans ce pays de l’Afrique du Nord.

« On a trouvé plus de 150 jeunes qui sont bloqués en Libye depuis quelques mois. On a trouvé aussi qu’il n’y avait pas de mission de passeports en Libye depuis des années », a indiqué M. Diouf sur APS. Il a informé que les autorités sénégalaises ont échangé avec celles de la Libye pour trouver une solution à ce problème. De plus, « une mission [d’établissement] de passeports est en Libye pour enrôler tous les jeunes qui sont là-bas » et qui souhaiteraient se faire délivrer ce document de voyage, a-t-il expliqué.

Ces jeunes qui viennent de la Libye par le biais de l’OIM qui a affrété l’avion vont recevoir des sommes d’argent à travers les BAOS (Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi) qui sont chargés de les orienter et de faire le suivi de leur projet.