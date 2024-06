1er Sommet sur les transferts de fonds :  Le Sénégal, premier pays avec 2,08% de frais

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de la Belgique et du Luxembourg a organisé, vendredi 14 juin dernier à Bruxelles, le premier sommet national sur les transferts de fonds des diasporas africaines dans le cadre du projet O-REMIT qui analyse les envois de fonds des émigrés en Belgique vers leur pays d’origine. Il ressort des dernières données exploitées de la Banque nationale de Belgique que ces transferts s’élevaient à 7 milliards de dollars en 2022.

Ledit sommet était présidé par l’Ambassadeur SEM Hugo Verbist, Envoyé spécial pour l’asile et la migration en présence de Mme Marise Habib, Chef de Mission de l’OIM Belgique/Luxembourg, SEM Thérence Ntahiraja, Ambassadeur du Burundi en Belgique et tant d’autres intervenants du secteur de la migration. L’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) a représenté le Sénégal en participant aux travaux et en présentant les caractéristiques de la diaspora sénégalaise du Royaume.

Envoyer de l’argent dans son pays d’origine est un moyen pour les migrants de rester en contact avec leurs familles et de montrer leur amour et leur soutien, peu importe la distance. La première édition du « National Remittance Summit 2024 : Transforming diaspora remittances » de l’OIM, d’une importance particulière, célèbre le projet O-REMIT et la Journée internationale des transferts de fonds familiaux. Tous les deux dédiés à la reconnaissance de la contribution essentielle des transferts de fonds de la diaspora aux familles, aux communautés et aux économies de l’Afrique et du monde entier. L’occasion a été saisie par l’OIM pour mettre en place un cadre de discussion et de partage entre les principaux acteurs belges de la sphère mondiale des transferts de fonds sur les complexités et le potentiel des transferts de fonds.

Le premier sommet national sur les transferts de fonds à Bruxelles a facilité des discussions stimulantes, des dialogues interactifs et d’opportunités de réseautage avec des leaders de l’industrie, des communautés de la diaspora, des décideurs politiques et des acteurs du changement.

Il ressort par ailleurs que si on veut faciliter ces transferts bien nécessaires, les frais de transactions ne devraient pas dépasser 3% du montant. C’est pour l’instant seulement le cas pour quelques pays africains : le Sénégal 2,08%, le Mali 2,11%, le Burkina Faso 2,51%, le Bénin 2,81% et le Niger 2,87% ) mais ils sont loin d’être aussi accessibles pour les autres pays analysés, avec en bout de liste le Rwanda (6,66% de frais), le Guinée (6,6%), les territoires palestiniens occupés (6,19%), mais aussi la République démocratique du Congo (5,21%).

Par ailleurs, le manque de données et le côté informel, dans environ 35% des transactions, rend cependant difficile un aperçu précis.

En outre, le projet O-Remit s’est également intéressé au profil de personnes présentes en Belgique au sein de la communauté sénégalaise et contribuant au budget de leurs proches restés dans leur pays d’origine. Majoritairement, il s’agit de personnes de moins de 40 ans ayant un haut degré d’éducation (universitaire ou haute école) et salariées.

S’agissant de la suite du projet O-REMIT, soutenu par l’Etat belge, l’OIM rassure qu’après l’implémentation de celui-ci dans les diasporas marocaine, congolaise et sénégalaise via l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), pourrait être étendu dans d’autres communautés africaines de Belgique.

Ce sommet s’inscrit dans le cadre du projet O -Remit financé par le gouvernement belge et mis en œuvre par l’OIM Belgique et Luxembourg en partenariat avec Zidicircle, Entrepreneurs pour Entrepreneurs (OVO), et la Banque Nationale de Belgique et qui vise à offrir aux diasporas en Belgique des alternatives rentables pour les transferts de fonds et des possibilités d’investissement de l’épargne.

Il a apporté un soutien aux entrepreneurs et aux entreprises de la diaspora en leur proposant un programme de formation sur la manière d’investir dans des startups et des petites et moyennes entreprises (PME).