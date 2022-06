Sacrilège : Deux homos surpris sur la plage de la Mosquée de la Divinité

Les éléments de la brigade de Dakar Ville ont mis le grappin sur B. Ndiaye et F. Kamara. Les deux homos ont été surpris en train de s’envoyer en l’air à la plage de la mosquée Divinité.

Le premier nommé suit une formation en infographie au Lycée tandis que le second est étudiant à l’Isep de Thiès et suit un stage dans une entreprise.

En effet, B. Ndiaye avait quitté Ouakam à 17h pour rentrer à Castors le jour des faits. Une fois à la plage de la mosquée Divinité, il aborde F. Kamara qui était en train de réviser ses leçons.

Après s’être rassuré qu’il n’y avait personne aux alentours, il l’embrasse au cou. Excité, F. Kamara répond aux avances de B. Ndiaye.

C’est alors qu’un certain Fallou Mbaye qui se promenait avec le chien de son patron, a aperçu la scène et s’est empressé d’aller informer les gendarmes en faction au rond-point Mermoz.

Lesquels se sont immédiatement transportés sur les lieux où ils ont surpris les deux homos tous nus en train d’entretenir une partie de jambes en l’air.

À la vue des pandores, les homos avaient tenté de prendre la poudre d’escampette, mais ils ont été rattrapés par les limiers.

Au cours de son audition, B. Ndiaye qui a soutenu être à son coup d’essai, a raconté : « J’avais demandé à F. Kamara s’il y avait un chemin menant vers la sortie et il m’a répondu que c’était barré. C’est à ce moment qu’on a commencé à échanger.

Au bout de quelques minutes, on s’est déshabillé et on a commencé à s’embrasser. Brusquement, j’ai aperçu les hommes en bleu et j’ai porté mon pantalon pour m’enfuir, laissant mon partenaire sur place.