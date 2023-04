Un nombre de 264 stadiers formés et payés à ne rien faire par le Ministère des Sports, car ils ne sortent de leur confort que pour couvrir les rencontres de l’équipe A du Sénégal. Pendant ce temps, des dirigeants de le Ligue professionnelle de football et ceux du mouvement navétane mettent la main dans la poche pour trouver ailleurs la sécurité lors de leurs matchs. Même si Mme Diallo, la directrice de la Formation au Ministère des Sports, tente d’expliquer le bien-fondé du recrutement de ce nouveau type de travailleurs.

Un nombre important de 264 stadiers a été recruté par le Ministère des Sports dans le programme «XËYU NDAW ÑI» lancé par le Gouvernement du Sénégal. Des jeunes venus de partout à travers le pays ont bénéficié d’une formation du Centre national d’éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès et de techniciens venus de l’étranger, sous la conduite du Ministère des Sports. 264 stadiers recrutés par le Ministère des Sports dans le programme «XËYU NDAW ÑI» qui travaillent le plus souvent lors des matchs de l’équipe A du Sénégal, perçoivent chacun 80.000 F Cfa soit un coût de 21.120.000 francs par mois ; 253.440.000 francs par an pour un budget de 300.000.000 F CFA affecté au Dage du Ministère des Sports.

Après avoir bénéficié d’une formation qualité, chacun de ces stadiers perçoit un salaire de 80.000 F CFA. Seulement, il y a un problème. D’après les confidences exclusives faites à votre journal, ces employés du Ministère « sont payés à ne rien faire ». Ces travailleurs du Département dirigé par Yankhoba Diattara ne sortent de leur grand confort, la plupart du temps, que lorsque l’équipe nationale A du Sénégal joue.

Pourtant, chaque année, on peut compter du bout des doigts les matchs des Lions au Sénégal. Déjà, pour le reste de l’année, si ce n’est pas une rencontre amicale, aucun autre match n’est prévu. Par mois, ce sont 21.120.000 F CFA qui sont déboursés pour leurs salaires soit 253.440.000 F CFA par an pour un budget de 300.000.000 FCFA affecté au Dage du Ministère des Sports.

Jointe par téléphone par Source A, Mme Diallo, directrice de la Formation au Ministère des Sports, s’est montrée d’une courtoisie légendaire pour expliquer le fond du dossier. «A la base, ils étaient des Asp et l’idée c’était de les mobiliser dans les départements. Il ne faut pas dire qu’ils sont payés alors qu’ils ne travaillent pas. Non ! Ces gens travaillent bien évidement, peut-être qu’ils ne sont pas très utilisés. Ils travaillent dans les services dans les régions, s’il n’y pas de matchs, ils sont nombreux à Thiès et à Dakar. Le Ministère avait adressé une note circulaire à toutes les fédérations pour mettre ces stadiers à leur disposition .»

Très calme, la directrice de la Formation au Ministère des Sports confie que la collaboration avec la Fédération sénégalaise de football n’est pas facile. « La première mobilisation pour ces stadiers c’était lors de l’inauguration du Stade Pr Abdoulaye Wade. Ensuite, il y a eu le match Sénégal vs Egypte lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et tout dernièrement c’était avec le match contre le Mozambique.

Et j’avoue qu’avec la Fédération sénégalaise de football, la collaboration n’est pas très facile. Depuis, il y a des difficultés avec la Fédération.» Poursuivant, elle nous apprend que le Ministère est en train de réfléchir pour une meilleure utilisation des stadiers. «Avec le ministre, on est en train de travailler pour avoir des signatures de convention avec des structures pour permettre de pouvoir les utiliser. Ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler à temps plein comme ceux qui sont dans l’administration. Ce sont des prestataires de services.»