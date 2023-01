3e mandat : Un juriste démonte les arguments de Felwine Sarr

La petite aumône du professeur Felwine Sarr

L’auteur peint un Sénégal dans la tourmente et nous prédit un avenir bien malheureux du seul fait d’un « troisième mandat » qui, selon lui, « tente » le président Sall. De cette question du « troisième mandat », l’auteur, brillant intellectuel – donc, suppose-t-on, un bon penseur – s’est pourtant fait une religion en ignorant toutes les logiques de l’interprétation du droit. Et l’on est à peine étonné du résultat : l’auteur conclut à l’impossible candidature du président sortant, sans raisonner ni démontrer, encore moins argumenter, mais en tentant de se justifier sans trop convaincre.

Comme tous ces autres prestidigitateurs qui aimeraient tant voir le Sénégal brûler, il isole une phrase de l’article 27 de la Constitution en escamotant son contexte, ce qui est la seule façon de décréter, comme il veut le faire, l’illégalité d’une candidature du président Sall en 2024. Ensuite, conscient de la faiblesse de son tour de passe-passe, il affirme que le débat est plus moral que juridique. Si le débat n’est pas juridique, pourquoi un macabre illusionniste se donnerait-il tant de peine à tordre le cou de notre Constitution ?

Alors, l’auteur de convoquer l’histoire à sa façon : « …car il n’y a aucune raison pour que le peuple sénégalais accepte en 2024 ce qu’il avait refusé en 2012… ». Toutefois il n’est pas convainquant, là non plus car, en 2012, la candidature du président sortant fut approuvée par le Conseil constitutionnel, et le suffrage universel, par la volonté des urnes, garantes de notre vitalité démocratique, triompha.

Au final, les violents manifestants anti « troisième mandat » furent punis par les urnes et celui qui avait accepté la décision du Conseil constitutionnel élu président. Aucun malhabile jongleur de mots ne peut faire oublier qu’en 2012, c’était plus la question de la dévolution monarchique du pouvoir et le fameux quart bloquant qui mobilisaient.

La bonne question serait alors : pourquoi l’opposition et ceux qui sont alignés avec elle, donc l’auteur, s’obstinent-ils à rendre flou un texte constitutionnel clair et tentent-ils de fonder une stratégie du KO sur une « prophétie » prétendument autoréalisatrice ? Sans doute parce que, jusqu’ici, le populisme et la manipulation demeurent sans effet devant la maturité et la retenue de la jeunesse sénégalaise qu’on veut embarquer dans une tuerie de masse.

A court d’arguments, l’auteur essaie, sans succès, de s’appuyer sur l’irresponsabilité d’un journaliste partisan confondant allègrement informer et diffamer, et, le plus souvent, avec une véhémence très bizarre, nos forces de défense et de sécurité. Pour ensuite surfer sur les arguties d’un faux « professeur », irresponsable faussaire de l’interprétation des lois et règlements dans le sens qui l’arrange et ayant provoqué les scènes inouïes de violence à l’Assemblée.

En somme, force est de constater le gaspillage du précieux temps du chercheur pour tenter de démonter de façon légère et très antidémocratique le droit constitutionnel. L’auteur a tenté de donner un second souffle aux forces de défiance de l’autorité de l’Etat et de déconsolidation du tissu social, mais on sent trop que le brillant professeur Felwine Sarr n’est pas présent dans ce texte par le cœur. Il vaut mille fois mieux que ça quand même ! On dirait une petite aumône négligemment jetée, en passant, à une mauvaise cause, presque à contre-cœur.

Intellectuellement, on peut toujours alimenter un débat, ça fait vendre les journaux et en plus on se fait un lifting d’image à peu de frais. Mais en 2024 seul le peuple souverain décidera pour prendre en mains sa destinée, comme à l’accoutumée, sans feu ni fumée, à la grande déception des prometteurs d’enfer.

Djindé CISSE, Juriste, cadre du PLD/And Suqali