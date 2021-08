3e vague de Covid : Ansoumana Dione contredit Abdoulaye Diouf Sarr

Lettre ouverte d’Ansoumana DIONE à Abdoulaye DIOUF SARR sur la Covid-19

Monsieur le Ministre,

D’emblée, nous tenons à vous dire que la fin de cette troisième vague de Covid-19, ne se décrète pas. Et, ce n’est pas, non plus, le respect des mesures barrières et la vaccination qui feront reculer cette pandémie qui peut même atteindre une cinquième vague au Sénégal. En clair, notre pays n’a jamais combattu cette maladie à coronavirus. Car, jusqu’ici, vous refusez d’impliquer dans la riposte, les vrais acteurs concernés dont les syndicats de la santé et de l’action sociale, les défenseurs des malades mentaux que nous sommes, entre autres.

A chaque fois, vous invitez les populations à s’impliquer dans la riposte. Vu la gravité de la situation, vous devriez rendre le tablier pour permettre au Président Macky SALL de choisir une nouvelle équipe, capable de résoudre le problème. Au lieu de fédérer tous les acteurs du secteur pour mieux combattre cette pandémie, vous préférez vous bagarrer inutilement contre les personnels de santé dont le Professeur Moussa SEYDI, le Docteur Babacar NIANG, de Suma Assistance, pour qui vous ferez mieux de retirer votre plainte qui ne vous honore pas.

Dans de telles circonstances, comment pouvez-vous espérer venir à bout de la Covid-19 ? Heureusement que les sénégalais ne croient plus en vos propos. En ignorant la question des malades mentaux errants, vecteurs de transmission, vous conduisez notre pays vers de lendemains plus sombres et catastrophiques. Pourquoi détestez-vous cette couche vulnérable pour laquelle vous n’avez jamais voulu présider une seule réunion, depuis votre arrivée, en 2017, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ? Dites-nous la vérité, s’il vous plait.

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Rufisque, le 08 août 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)