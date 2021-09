63% des sénégalais ne se sentent pas en sécurité (Afrobarometer)

Les Sénégalais ne se sentent pas en sécurité. Malgré le dispositif sécuritaire déployés nuit et jour sur le terrain et l’implantation des caméras de vidéosurveillance sur l’ensemble des zones sensibles, ils sont 63%, contre 43% en 2014, à ne pas se sentir en sécurité dans leur quartier, d’après les révélations de l’enquête menée par Afrobarometer.

L’équipe d’Afrobarometer au Sénégal, conduite par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), s’est entretenue avec 1.200 adultes sénégalais en décembre 2020-janvier 2021. Selon le rapport, cet échantillons produisent des résultats nationaux avec des marges d’erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%.

La majorité (63%) des Sénégalais se sont sentis en insécurité dans leurs quartiers au moins une fois tandis que le tiers (32%) des citoyens ont craint de subir un crime dans leurs maisons durant les 12 derniers mois.

Ce sentiment d’insécurité dans les quartiers est plus ressenti par les habitants en milieu rural (67%), les plus pauvres (67%), les moins instruits (67%) et les habitants de la zone Nord (74%). La peur de subir un crime dans la maison est plus élevée chez les femmes (34%), les résidents en milieu rural (36%), les moins instruits (40%), les plus pauvres (42%) et les habitants des zones Sud/Est (35%) et Nord (47%).

D’autres formes d’insécurité sont également signalées : violences psychologiques (13 %), harcèlement dans le lieu de travail (12 %), violences physiques (7 %), viols (3%) et autre violences sexuelles (3%).

Quatre Sénégalais sur 10 (40 %) pensent que le manque d’emploi des jeunes est la principale cause de la hausse de l’insécurité et de la délinquance. Un citoyen sur cinq soutient que l’accentuation de la pauvreté (21%) et le manque d’éducation et de discipline à la maison (20%) en sont les causes. Ce sentiment d’insécurité dans les quartiers suit une tendance haussière depuis 2014, passant de 43 % à 63 %, soit une augmentation de 20 points de pourcentage.