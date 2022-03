70 milliards pour la campagne agricole 2022-2023

Le chef de l’Etat a fait part mercredi en Conseil des ministres de sa décision de porter à 70 milliards de francs CFA le budget alloué à la campagne agricole 2022-2023. Ce montant va notamment servir à l’achat de semences d’arachide (12 milliards francs), de semences diverses (12 milliards), d’engrais (41 milliards de francs).

Le budget sera complété par 5 autres milliards provenant du Programme de compétitivité de l’agriculture et de l’élevage, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Le document sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement a indiqué que le président Macky Sall avait invité le ministre des Finances et du Budget, celui de l’Economie, et ceux en charge de l’Agriculture et de l’Elevage à lui proposer un programme agricole ambitieux.

Pour le chef de l’Etat, ledit programme doit intégrer l’extension du Programme national des cultures fourragères afin de renforcer l’entretien et le développement du cheptel, précise le communiqué. Un budget de 60 milliards de francs CFA avait été consacré à la précédente campagne agricole (2021-2022).