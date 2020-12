Hommage à Maradona…Messi officiellement sanctionné !

A l’occasion de la 11e journée de Liga disputée le week-end dernier, le FC Barcelone avait atomisé Osasuna sur le score de 4 buts à 0. Auteur du dernier but de la rencontre, Lionel Messi avait alors rendu hommage à son illustre aîné Diego Maradona en retirant son maillot pour afficher celui de Newell’s, l’ancien club du Pibe de Oro et équipe de cœur de la Pulga.

Un geste fort pour lequel l’Argentin et le club culé risquaient toutefois une petite sanction. Cela s’est confirmé ce mercredi. Le Comité de Compétition espagnol vient en effet d’officialiser ces sanctions. Messi devra ainsi payer 600€ d’amende et le carton jaune reçu ne sera donc pas retiré. Le Barça devrait faire appel.

Foot Mercato