Avant la finale de la CAN…Jean Louis Gasset brise le silence

Démissionnaire en pleine Coupe d’Afrique des Nations, le désormais ex sélectionneur des Éléphants de la Côte d’Ivoire, Jean Louis Gasser, s’est prononcé sur la situation qui l’a poussé à rendre le tablier après la cuisante défaite face à la Guinée Équatoriale.

« Après les 4-0 contre la Guinée équatoriale, on était dans un vestiaire dévasté avec des affrontements à l’extérieur du stade. Je voyais les joueurs sur leurs portables pour prendre des nouvelles de leur famille. Ils avaient peur. Il ne faut plus jamais revivre ça ! On était au bord d’une catastrophe, franchement. J’entraîne depuis 35 ans et c’est la première démission, mais vu ce qu’il se passait… Qu’on me dise que je suis NUL , je suis VIEUX , tu n’a jamais entraîné en Afrique, d’accord, mais là, ça prenait une tournure dramatique. Des GENS allaient à notre hôtel, à la Fédération, il y’avait des pneus sur la route plus les policiers partout.

Le Président IDRISS DIALLO recevait des appels du commissaire dans mon bureau au stade pour lui expliquer ce qu’il se passait dehors .

(…) Quand j’ai remis ma démission à IDRISS DIALLO, il m’a demandé une nuit de réflexion. Mais c’était la meilleure solution. IDRISS DIALLO est un type formidable, courageux. C’était la seule chose à faire pour sortir de ces ondes négatives. Mais il fallait ensuite que la personne qui prenne ma place tape fort et EMERSE FAÉ a fait un sans faute .

Il a fait des choix forts. Et ça s’est passé à merveille avec lui, EMERSE FAÉ a été utile tout au long du parcours.(…) La liste de cette équipe des éléphants a été bien construite même si je n’ai pas réussi à bien la mettre en place.

Ça prouve que le COMMANDO choisi est le bon. Certains ne comprenaient pas pourquoi j’avais gardé HALLER et ADINGRA. Voilà… Et les deux marquent, j’étais tellement heureux. Je rêve de voir HALLER marquer le but de la finale. Il le mérite tellement.

(…) La Côte d’Ivoire n’est pas favorite car le Nigéria est mieux classé en Afrique et possède VICTOR OSIMHEN, le meilleur joueur Africain de l’année.

Mais avec HALLER et ADINGRA et peut-être NICOLAS PÉPÉ, ce n’est plus la même équipe. Je savais que la Côte d’Ivoire monterait en puissance… C’est pour ça quand je vois HALLER et ADINGRA marquer en quarts et en demi-finale… C’est écrit .»

L’Equipe avec Xibaaru