ABC confesse ses misères…« Je n’ai même pas de véhicule de fonction »

Dans un entretien accordé à L’Observateur, le médiateur de la république, Alioune Badara Cissé (ABC), à huit à neuf mois de la fin de son mandat, confesse ses misères. Et, sans détours et sans langue de bois. « La Médiature ne dispose d’aucun matériel roulant, le Médiateur n’a même pas de véhicule de fonction », confie-t-il.

ABC d’étaler ses misères : « Je ne fais plus de tournées parce que le Médiateur de la République n’a pas les moyens de poursuivre sa mission en dehors de Dakar, aussi fréquemment qu’il l’aurait souhaité (…) Nous retournons à nos fonctions initiales en menant au rabais les auto-saisines et n’opèrons pas directement in personam en dehors e Dakar. »

À huit-neuf mois de la fin de son mandat, ABC signale qu’il est très mal placé pour se plaindre ou vociférer en raison de sa position, mais personne ne peut l’empêcher d’exprimer ce qu’il pense. « Je ne suis pas quelqu’un que l’on menace », avertit-il.