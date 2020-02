Abdérahmane Berthé : « Le transport aérien en Afrique soutient 6,2 millions d’emplois »

Selon le rapport annuel 2019 de l’AFRAA, le transport aérien en Afrique soutient actuellement 6,2 millions d’emplois, contribue à 55,8 milliards de dollars de PIB et devrait croître à un taux annuel de 4,6 % au cours des 20 prochaines années. Cette croissance du trafic s’accompagne de plus en plus d’une expansion des lignes aériennes africaines, a indiqué le Secrétaire général de l’AFRAA (Association des compagnies aériennes africaines), M. Abdérahmane Berthé dans un communiqué parvenu à nos confrères de IGFM.

« L’aviation en Afrique est un secteur à croissance rapide, très prometteur pour la prospérité économique du continent. Les transporteurs africains ne deviendront rentables et compétitifs au niveau mondial que lorsque toutes les parties prenantes de l’écosystème adoptent les meilleures pratiques qui favorisent un environnement propice pouvant aider les compagnies aériennes à se développer et à récupérer les routes les plus rentables d’Afrique qui sont actuellement dominées par les transporteurs étrangers. » dit-il.

Il a ajouté que l’association est témoin de la renaissance du marché du transport aérien en Afrique de l’Ouest, illustrée par la renaissance de transporteurs disparus et le déploiement de plans d’expansion ambitieux tout en réitérant l’engagement de l’AFRAA à soutenir les transporteurs de la région dans la réalisation de leurs objectifs de croissance.

M. Berthé a également souligné le fait que les compagnies aériennes africaines sont toujours confrontées à de nombreux défis, notamment les taxes et redevances élevées imposées par les gouvernements, la faible connectivité intra-africaine et les restrictions d’accès au marché, les fonds bloqués dans certains états qui sont les revenues de ventes générées par une compagnie aérienne dans ses opérations à l’étranger et qui ne peuvent être transférées pour une raison quelconque, ainsi que le prix excessif du carburant d’avion, pour ne citer que ceux-là. Selon les données, ces conditions ont un impact négatif sur la capacité des compagnies aériennes africaines à accroître leur empreinte et à offrir des tarifs compétitifs aux passagers pour augmenter leur trafic.

Il a été noté que la remarquable opportunité de croissance de l’Afrique sera largement débloquée grâce à l’intégration régionale sur le continent. Le Marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM), l’Accord de libre-échange continental africain (ACFTA) et le Protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens constituent des projets phares qui devraient améliorer la connectivité intra-africaine et ainsi faciliter les voyages, le commerce, le tourisme, les affaires et le développement socio-économique sur le continent.

L’AFRAA, qui comprend tous les grands opérateurs intercontinentaux africains représentant plus de 85 % du trafic international total, continue de mettre en œuvre des initiatives visant à relever les niveaux de sécurité et de sûreté, à renforcer la coopération entre les compagnies aériennes africaines, à résoudre le problème des éléments impactant les coûts des compagnies aériennes, notamment les taxes et les redevances d’usage, et à veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’infrastructures et de personnel qualifié pour soutenir la croissance du trafic sur le continent.