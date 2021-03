Abdou Bara Dolly : « Sonko n’est pas le chef de l’opposition »

Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne change pas ses habitudes. Le député connu pour ses vérités crues. Le vice-président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale était l’invité d’Actu-débat. Face à nos confrères de Dakaractu il réfute toute idée selon laquelle le leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, est l’actuel chef de l’opposition.

« Notre combat c’est pour la restauration de la démocratie et le respect du calendrier républicain. Notre combat quotidien c’est de de faire sorte que la transparence soit assurée dans la gestion des affaires publiques, faire arrêter les dérives liées au foncier et le littoral. Que les préoccupations des populations soient prises en compte par le gouvernement. Il faut que l’État assiste les populations. Et l’essentiel, c’était de se mobiliser pour dire non à l’injustice que le pouvoir en place voulait faire subir un adversaire politique. Se mobiliser tous ensemble pour restaurer la démocratie et l’État de droit. Mais cela ne signifie pas que Ousmane Sonko soit notre chef. Il n’est pas notre chef, ni le chef de l’opposition. Chacun de nous a son parti et son leader politique. En ce qui me concerne, en matière politique je n’ai qu’un seul leader politique, c’est Pape Diop. Ousmane Sonko est mon ami, mais cela ne dit pas que j’accepterai pour lui ce que j’avais refusé à Idrissa Seck. S’il y a lieu de choisir un chef de l’opposition, c’est le parti démocratique sénégalais qui mérite ce statut. Parce qu’il a plus de députés à l’Assemblée nationale », a laissé entendre Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.