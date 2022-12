Abdou Khadre : « Le titre foncier de Macky Sall se fortifie dans le Fouta »

Le titre foncier de Macky Sall se fortifie …les responsables sont plus que Unis pour des résultats électoraux probants aux présidentielles de 2024

Les responsables politiques du Fouta ont très tôt compris les instructions du président de la République Macky Sall .En effet sur le terrain ils ne cessent de communier avec les populations du Fouta pour plus de considérations afin d’éviter autant de frustrés et de départs. Du plus petit responsable aux grands ils se réunissent régulièrement pour échanger et discuter avec les militants et militantes de la base .

Pour preuve lors des élections législatives passées partout on a enregistré des scores fleuves surtout dans le fief de Farba Ngom ou le vote pour le compte de la majorité présidentielle a été décisif.

Dire que l »Apr se fragilise dans le fief de Macky Sall est infondé quelque part car les responsables sont non seulement unanimes pour respecter les ordres du président Macky Sall mais aussi conservent leurs bases respectives .

Dans la commune des Agnams Farba Ngom n’a pas de rival car il a écrasé tous les apprentis politiciens y compris l’opposition. Et s’il a eu de tels résultats c’est grâce à son travail remarquable en terme de satisfaction des besoins vitaux de sa population. Actuellement sa commune est classée devant les autres en terme de résultats. C’est un leader ouvert compréhensif et social .Il travaille durement pour que les responsables s’unissent .Loin de les diviser il les motive pour qu’ils accompagnent loyalement le président Macky Sall surtout en 2024.

Farba Ngom n’a jamais posé un acte qui freine l’unité et la force de l’Apr dans le Fouta au contraire il renforce et fortifie l’aura du parti présidentiel.

Enfin en politique les diplômes ne comptent pas mais les résultats électoraux .Et par l’expérience on devient performant et efficient .

Farba Ngom est plus que compétent sur le plan politique car il ne cesse de le montrer encore qu’il ait deux mandats à la tête de sa commune sans compter ses mandats de députés.

A l’hémicycle ses interventions sont croustillantes,preuves d’une maîtrise des rouages du travail parlementaire.

L’expérience fait la différence. Et l’honorable député ne cesse de le rappeler aux députés de la représentation nationale.

Par Abdou Khadre