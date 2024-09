Abdou Mbow décèle une erreur sur le communiqué du Conseil des ministres

Le président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY), Abdou Mbow, n’a pas tardé à réagir suite à la publication du Conseil des ministres réuni exceptionnellement mardi. « Il est temps de se lever pour arrêter ces apprentis qui sont à la tête de ce pays. Quand on ose, dans le communiqué du Conseil des ministres, confrontée les articles de la Constitution, charte fondamentale de notre pays, c’est parce qu’on va inévitablement vers des horizons sombres », a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Dans son message repris par L’AS, l’opposant ajoute : « Quand l’incompétence et l’ignorance nous habitent, on file tout droit vers l’incertitude ». Son collègue parlementaire, Moussa Diakhaté, de renchérir : « Négligence ou ignorance à ce niveau de responsabilité ? Il y a une erreur dans le communiqué du conseil des ministres de ce 10 septembre 2024. »

«Abordant la question du principe de la continuité de l’États et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions, a mis l’accent sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L’article 55 de la Constitution stipule : «le Gouvernement est responsable devant le président de la République et devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution», souligne le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire au palais de la République.

« A la place de l’article 55, c’est le contenu de l’article 53 qu’il fallait mettre. L’article 55 de la Constitution parle ‘’De la nomination du PM et de la Déclaration de politiste générale’’», corrige le président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, relaye L’AS.