Abdou Mbow dément une supposée gestion solitaire de Macky

Le porte-parole adjoint de l’Apr, Abdou Mbow n’est pas d’avis avec les accusations de management solitaire du Président Macky Sall dans la gestion de la coalition « Benno Bokk Yakar » et de son parti.

Selon lui, la polémique autour de la communication adoptée par son parti n’en est pas une. « Elle est inopportune et n’a même pas lieu d’être. Il en est de même du débat autour de la succession du Président Macky Sall à peine brillamment réélu pour un second mandat et à laquelle on veut nous entrainer, mais qui ne serait prospérer parce que ce jour » lâche-t-l sur les ondes de la Sud Fm.

Selon Abdou Mbow « la démocratie interne est là et elle continuera d’exister ». Mais « il y a toutefois une discipline de parti qu’il faut respecter ». Et « on ne peut pas conseiller un Chef de l’Etat à la radio ni sur la place publique. Il y a des instances habilitées à le faire ».