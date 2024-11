Abdoul Mbaye à Sonko : «Vous êtes ni procureur, ni juge de siège»

La dernière sortie de Ousmane Sonko sur l’affection du Général Kandé n’est pas du goût de Abdoul Mbaye. Le premier ministre a mis en garde les politiciens qui oseraient parler de cette affaire. « Ils n’ont qu’à répéter ce qu’ils avaient dit pour voir s’ils n’iront pas en prison », avertit le leader de Pastef.

De quoi pousser Abdoul Mbaye à lui faire ce rappel important. «S’il vous plaît Monsieur le Premier ministre Ousmane SONKO, si le Sénégal est encore une République et non une dictature, et au risque de me répéter, prenez enfin conscience que vous n’êtes ni procureur ni juge de siège, et que vous ne pouvez décider d’envoyer quelqu’un ‘pourrir à Reubeuss’ (prison de Dakar)», a écrit l’ancien PM sur sa page Facebook.