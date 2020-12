Abdoul Mbaye sur la relaxe d’Aliou Sall : « C’est du n’importe quoi »

Abdoul Mbaye ne valide pas la décision du Doyen des juges. En rendant sa décision, sur le dossier Petro Tim, le juge Samba Sall a motivé sa décision par l’absence de preuves. « C’est du n’importe quoi », a répliqué l’ancien Premier ministre.

Dans un entretien accordé au journal Enquête, l’ancien premier ministre note que le fait a été bel et bien prouvé dans un texte écrit. « Lorsqu’on dit que le groupe pétrolier Petro-Tim a les capacités financières et techniques à exploiter un puits, au nom d’une expérience avec des associés asiatiques, c’est du faux. Cela ne correspond pas à la vérité. La preuve est venue par la suite, puisqu’ils ont été incapables d’explorer et ont dû tout céder. Donc, ce n’est rien d’autre que des mensonges pour innocenter des personnes qu’on ne souhaite pas poursuivre. On ne protège pas les intérêts des Sénégalais et on veut protéger les personnes qui les ont lésés. C’est une justice aux ordres. S’ils sont sûrs de leur fait, qu’ils instruisent notre plainte et qu’on aille vers un procès », a déclaré le Président de l’Alliance citoyenne pour le travail (Act).