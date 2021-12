Abdoulaye Bibi Baldé dit pourquoi il a viré le DG Poste Finances

Abdoulaye Bibi Baldé réagit après avoir viré Saliou Fédior de son poste de DG de Poste Finances. Le directeur général de la Poste motive sa décision par « l’insubordination et le déficit de confiance ». Il accuse Fédior de prendre des mesures sans informer à l’avance les administrateurs.

« Si les gens veulent fouiner ou décider à la place du directeur général, c’est impossible. On ne peut pas décider à la place de la direction générale (…) C’est moi qui administre les ressources humaines. Je peux les ramener à tout moment à la maison mère. Donc, on ne peut pas dire que la décision de limoger le directeur de Poste Finances est illégale. C’est une décision légale car ce sont mes administrés. Ici, tout est interne. Ce sont des rapports de subordination », dit Bibi Bladé dans un entretien avec L’Observateur.

Le DG de la Poste d’ajouter : « Quand bien même, il y a un Conseil d’administration et je signe le contrat de travail avec lui. Et, je peux y mettre fin à tout moment. Il y a eu un problème de confiance, de dynamisme et d’orientation. Pendant le Conseil d’administration, ll (Saliou Fédor) a failli se battre avec un de ses directeurs. Et moi, je ne peux pas faire confiance à cette équipe », rembobine Bibi Bladé.