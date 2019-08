Abdoulaye DIOUF SARR sur chaise éjectable

Le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a déposé, ce lundi 26 août 2019, vers 11 heures, auprès du Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar, une plainte contre Monsieur Alioune Badara SONKO, Gestionnaire de la Direction Générale de l’Action Sociale, pour malversations sur plusieurs dizaines de millions, destinés aux associations de personnes handicapées. Un acte qui, selon Ansoumana DIONE, peut entraîner la chute du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, pour avoir signé le document, réduisant drastiquement, à trois cent mille francs, ces fonds alloués à ces associations, dont le montant était, pour chacune, cinq cent mille francs. En vérité, précise le défenseur des droits des malades mentaux, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ne travaille pas pour le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL, connu pour son engagement à faire améliorer les conditions de vie et d’existence des groupes dits vulnérables. Aujourd’hui, vu la précarité dans laquelle se trouvent ces concitoyens extrêmement démunis, personne ne devait accepter, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, qu’un acquis à consolider en leur faveur, puisse être violé, avec toutes les conséquences néfastes que cela va entraîner au sein de ces organisations. Maintenant, il appartient au Procureur de la République de faire ouvrir une enquête pour situer les responsabilités afin que ces associations retrouvent chacune, ses deux cent mille francs restants. Mais, en attendant, c’est le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR qui a intérêt à prendre ses responsabilités, pour ne pas en subir les conséquences.