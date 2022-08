Abdoulaye Mamadou Guissé à Yewwi : « arrêtez de stigmatiser les peulh »

Moi Abdoulaye Mamadou Guissé je suis fier d’être un halpuular !

( En réponse à Yewwi askan wi).

Stigmatiser les halpuular, c’est méconnaitre l’histoire du Sénégal de El hadji Oumar Foutyou Tall à Seydi Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Ba.

La surprise de ma famille Peulh face aux propos sans fondement d’une certaine opposition aux antipodes de nos valeurs ancestrales ne me surprend pas.

Je suis fier d’être un peulh, et rien ne peux ébranler mon attachement à ma terre , ce Fouta bénie et guerrière.

C’est maintenant que commence véritablement la vie politique du Sénégal et le Fouta va arbitrer le jeu démocratique. De 2024 à l’éternité, les prochains présidents du Sénégal seront des Halpuular.

Kou yarouwoul do yoor dara,

Kou teguinewoul do tegui daara.

A bon entendeur Salut.

Abdoulaye Mamadou Guissé