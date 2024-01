Abdoulaye Mamadou Guissé : « Thione et Diaga étaient des enseignants »

Thione et Diaga étaient des enseignants…(par Abdoulaye Mamadou GUISSE)

Être enseignant c’est avant tout regarder l’Histoire en face. Et plus que d’être tous les deux des enseignants, Thione et Diaga savaient également que l’histoire n’est pas effrayante quand on se sent capable de la dominer.

Thione et Diaga ont été plus que des enseignants pour avoir dominer leur époque par leurs leçons utiles accoucheuses de miels purs.

Thione et Diaga ont été deux enseignants ayant dominé leur époque et leur génération ni armes, ni violence et sans haine.

Pour un élève qui veut connaitre la signification de l’époque , il faut tout simplement lui dire : « L’époque est un grand moment de l’histoire dominé par l’abeille et l’architecte qui ont pour dénominateur commun Thione et Diaga ».

En effet dans notre société Africaine et sénégalaise symbolisant fort éloquemment l’école, l’enseignant est la personne la plus importante car c’est de lui ou d’elle que dépend le bien futur de l’humanité.

Thione et Diaga ont très tôt validé leur statut d’éducateur, puisqu’ayant senti en eux-mêmes tout ce qu’il y a de dignité et de respect implicite dans leur travail d’humanisation de leur société, et de leur Sénégal.

Thione et Diaga nous ont fait rendu compte que l’enseignement est la plus belle des vocations et que l’état d’enseignant est supérieur à l’état de musicien et de roi de ce monde.

Thione est l’abeille par ses enseignements mielleux decoulant des vers qui lavent avec l’eau bénie les paroles prophetiques au moment où l’architecte Diaga conseille et effectue les bains funèbres aux élus de Dieu.

Etre Thione et Diaga ces deux enseignants, ce n’est pas un choix de carrière, c’est un choix de vie dès lors qu’on s’use à faire carrière, il ne restera rien pour l’histoire.

L’histoire c’est Thione et Diaga , et ce n’est pas là une affirmation purement verbale, c’est un fait absolu, énorme et em même temps irrévocable dans l’éternité.

Dans l’étroitesse de deux échanges verbaux , le poète enseignant Thione Ballago SECK me confiait : « Je n’envie pas le sort de tel ou tel de nos contemporains puisqu’une longue inutilité finit par rendre indispensable. ». Chez le couple d’enseignants, tout ce qui n’est pas Mohamed ( psl) est inutile de par la grâce de la parole du poète éternel: Dieu Allah Soubahana Talahou!

Un jour ,dans ses envolées lyriques aux rythmes de Diaga au cœur et dans le sang, l’enseignant Thione me répétait : « Je déteste , tout bien pesé, l’injustice et l’irrévérence » et de poursuivre: « La musique et le monde d’affaires échangent et se prêtent leurs hommes, cependant ces monopoles animent une immense entreprise de corruption. Et de conclure stoïquement face à ce constat amère partagé avec son plus que frère Idrissa Diop musicien : « Guérir ce processus qui commande l’évolution de la musique sénégalaise en omettant cet aspect des choses serait complicité ».

Thione SECK m’a enseigné que lorsqu’il s’agit de partager le pouvoir de l’économie culturelle et ses privilèges, l’imagination des musiciens en place manque rarement de ressources. ».

En ma qualité de jeune frère, j’ai énormément appris de Thione et de Diaga en démêlant l’idéal de l’idolâtrie, le mythe de la mystification qu’en sachant Seul Dieu est GRAND , et finalement j’ai fini à être en phase avec cette parcelle incorruptible de l’esprit qui se nomme la conscience. ».

J’ai également appris chez Thione que par la CEDEAO de la culture en même temps qu’elle se fait se défait et si cette CEDEAO là se défait il n’y aura durablement ni CEDEAO économique ni CEDEAO politique.

Aujourd’hui mon vieux avec Idrissa Diop, tous amis du couple enseignants Thione et Diaga , est que le projet CEDEAO de Thione et Diaga devrait commencer à se faire très tôt .

Le projet CEDEAO de Thione et Diaga touche à toutes les disciplines artistiques et intellectuelles, aux livres qu’il faut traduire davantage, aux grandes bibliothèques CEDEAO qu’il faut relier, au patrimoine architectural…

Au-delà de la CEDEAO de Lagos le 28 Mai 1975 au Nigeria qui achève de se défaire sous nos yeux, ne perdons pas de vue la CEDEAO de Thione et Diaga qui se bâtit avec la légende Wally Ballago SECK.

Par :

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Président Omart Sénégal

Conseiller spécial du président du conseil économique Social et Environnemental ( CESE)

SGN parti politique

Le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal ( Fulla Ak Fayda).

Ce Mercredi 24 Janvier 2024

Jour de la mise sous terre de Ndeye Fatou Kiné DIOUF SECK DIAGA

11 ikhlass