«Abdoulaye Vilane…un adepte de la manipulation et du déni de la parole», selon…

Sous la pression de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes (IRAS) , le parti socialiste a finalement réuni son secrétariat exécutif national ce 19 janvier 2023.

Au cours de cette session deux camarades se sont très négativement distingués. Il s’agit de :

1; Abdoulaye Vilane, le porte parole adepte de la manipulation et du déni de la parole.

Quelques jours auparavant, urbi et orbi, il clamait avec des acouphènes que le président Macky Sall était à son second et dernier mandat.

Sans doute recadré par les férus de BBY, il est revenu, toute honte bue , sur ses déclarations.

Il confirme que même par insémination traumatique, son corps ejecterait toute dose de vérité, de courage et de respect de la parole .

Abdoulaye Vilane , pressé comme du citron en pourrissement , accuse les journalistes d’avoir déformé ses propos.

Par là même, il réitére ses contre-vérités et ses basses manœuvres dignes d’un major de la plus ancienne école supérieure des magouilles et de la tortuosité.

Sa frustration résulte de son éjection , sur ordre du président de la coalition BBY, du fauteuil de maire de Kaffrine au profit de Abdoulaye Saydou Sow d’une part et d’autre de sa déception de ne pas figurer dans le gouvernement.

Depuis la formation , sans lui , du nouveau gouvernement, Abdoulaye Vilane , ne sachant plus à quel Saint se vouer , est dans le clair obscur selon les contextes.

Il oublie que tout le monde se méfie de lui au sein du parti socialiste, de BBY et de l’assemblée nationale.

2; Cheikh Seck se bat pour maintenir le parti socialiste dans la coalition BBY contre la volonté de la majorité des militants.

Ses prestations et ses interventions vont dans le sens de faire de Macky Sall, comme en 2019 , le candidat du parti socialiste au moment où la probable troisième candidature en 2024 qui divise profondément les sénégalais , n’est pas encore proclamée.

C’est pourquoi il s’oppose à la tenue d’un séminaire pour analyser et évaluer la présence du parti socialiste dans la coalition BBY , pour donner un sens et une chance aux retrouvailles de la famille socialiste selon la vision de feu Ousmane Tanor Dieng.

Cheikh Seck n’éprouve aucune gêne pour combattre tout projet de candidature issue du parti socialiste comme celle du camarade Mor Faye.

Lui parler d’un rapprochement avec Khalifa Ababacar Sall , c’est lui perforer les artères coronaires.

Cheikh Seck , ce damné sniper du parti socialiste , a fini de troquer et de tronquer sa dignité et son honneur pour préserver ses intérêts qui font de lui un vassal.

Désormais l’IRAS ne reculera devant rien ni personne pour faire échec aux entreprises malsaines de ces deux camarades .

Le séminaire qui aura bien lieu au mois de février , sera l’occasion de relancer le débat sur les recommandations salutaires contenues dans le mémorandum de l’IRAS .

Birahim Camara