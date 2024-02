Absent au dialogue…Alioune Tine s’explique

S’il y a une absence qui s’est fait remarquer, c’est bien celle de Alioune Tine. En effet, le Fondateur du Think tank Afrikajom Center qui, depuis plusieurs mois, appelle à un dialogue entre tous les acteurs n’était pas à Diamniadio où se tenait la rencontre convoquée par le chef de l’Etat, Macky Sall dans le but de discuter de la date de l’élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février dernier et de l’après 02 avril, date de la fin de son mandat.

Plusieurs fois interpelé sur son absence, l’ancien président de la Raddho a révélé qu’il n’a pas reçu son invitation et que ce concept du dialogue n’est pas le sien. « Il faut lire mes écrits, le dialogue est mort, le dialogue est malade , le dialogue dysfonctionne. Le dialogue en tant que fonctionnalité de la démocratie. On est pas dans le même niveau de compréhension et de langage », a répondu Alioune Tine sur X.